В республиканской елке в «Татнефть-Арене» примут участие более 8400 детей

Главное новогоднее мероприятие для детей в Татарстане — Республиканская елка — соберет в «Татнефть-Арене» 8416 юных гостей со всех городов и районов республики. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании по подготовке к праздникам.

Министерству по делам молодежи поручено провести торжество на высоком организационном уровне. Главам муниципальных образований необходимо обеспечить безопасную доставку детей к месту проведения праздника. На случай неблагоприятных погодных условий, которые могут затруднить обратную дорогу, требуется заранее подготовить резервный транспорт и предусмотреть места для временного размещения 1400 ребят из отдаленных населенных пунктов.

Раис республики также дал поручения по организации праздничной атмосферы во время каникул. Местным администрациям необходимо заняться украшением городов и сел, а учреждениям культуры, образования и спорта — разработать разнообразную программу мероприятий для всех возрастов с акцентом на семейный отдых. Особое внимание и поддержку должны получить многодетные семьи, дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями здоровья.