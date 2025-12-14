В Татарстане расширят программу грантовой поддержки для учителей точных наук

14 декабря 2025  07:26

Программа грантовой поддержки для учителей физики, математики и информатики в Татарстане может быть продлена до 2028 года и расширена. Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством образования и науки РТ, в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, общее число получателей грантов в 2028 году увеличится с нынешних 350 до 430 человек. Основной рост планируется среди двух категорий:

  •     Количество грантов для опытных учителей физико-математического профиля вырастет со 100 до 130.
  •     Число получателей поддержки среди руководителей физико-математических кружков увеличится вдвое - с 100 до 200.

При этом число грантов, выделяемых молодым педагогам соответствующего профиля, будет сокращено со 150 до 100. Размер финансовой поддержки останется прежним: 344 828 рублей для учителей, 275 862 рубля для молодых педагогов и 103 448 рублей для руководителей кружков.

Таким образом, программа будет переориентирована на поддержку опытных кадров и педагогов дополнительного образования, что должно способствовать повышению качества углубленного обучения точным наукам в республике.

