Двоих курьеров мошенников арестовали в Казани за хищение 13 млн рублей

news_top_970_100
Город
31 июля 2026  18:05

В столице Татарстана задержаны двое мужчин, выполнявших роль курьеров в крупной мошеннической схеме. Жертвой аферистов стала 22-летняя студентка, лишившаяся более 13 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Злоумышленники под предлогом замены кода домофона выведали у девушки код из СМС, после чего от её имени стали звонить лжесотрудники банков и правоохранительных органов. Они убедили студентку провести «обыск» в квартире родителей и показать на камеру семейные накопления. Затем она передала курьеру на пляже в Воткинске 10 млн рублей.

Позже мошенники принудили девушку продать свой BMW за 3,5 млн рублей — эти деньги она также отдала курьерам. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Полицейские задержали двух подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

news_right_column_240_400
Новости
Двоих курьеров мошенников арестовали в Казани за хищение 13 млн рублей
В Казани арестован водитель, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП
«Ак Барс» подписал пробный контракт с нападающим Максимом Быковым
В начале августа на Казанке запретят использование маломерных судов
Реконструкция коллектора на Технической завершится в октябре
Семь сотрудников ТГК-16 попадут на Электронную доску почета Татарстана
В Казани автомобиль сбил опору контактной сети — повреждены несколько машин
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2026
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2026