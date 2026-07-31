Двоих курьеров мошенников арестовали в Казани за хищение 13 млн рублей

В столице Татарстана задержаны двое мужчин, выполнявших роль курьеров в крупной мошеннической схеме. Жертвой аферистов стала 22-летняя студентка, лишившаяся более 13 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Злоумышленники под предлогом замены кода домофона выведали у девушки код из СМС, после чего от её имени стали звонить лжесотрудники банков и правоохранительных органов. Они убедили студентку провести «обыск» в квартире родителей и показать на камеру семейные накопления. Затем она передала курьеру на пляже в Воткинске 10 млн рублей.

Позже мошенники принудили девушку продать свой BMW за 3,5 млн рублей — эти деньги она также отдала курьерам. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Полицейские задержали двух подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.