На «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание — угрозы для людей нет

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Республика
31 июля 2026  21:42

На территории промышленного предприятия «Нижнекамскнефтехим» зафиксировано возгорание. В настоящий момент специалисты проводят локализацию очага, сообщили в официальном телеграм-канале компании.

К ликвидации привлечены оперативные службы. По заявлению предприятия, угрозы жизни и здоровью сотрудников и населения нет.

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Новости
На «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание — угрозы для людей нет
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