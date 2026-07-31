На «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание — угрозы для людей нет

На территории промышленного предприятия «Нижнекамскнефтехим» зафиксировано возгорание. В настоящий момент специалисты проводят локализацию очага, сообщили в официальном телеграм-канале компании.



К ликвидации привлечены оперативные службы. По заявлению предприятия, угрозы жизни и здоровью сотрудников и населения нет.