В Татарстане ко Дню Победы организуют бесплатные юридические консультации

С 27 апреля по 8 мая 2026 года в республике пройдет серия мероприятий по оказанию бесплатной правовой помощи, приуроченных к празднованию Дня Победы. Основное внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, а также членам их семей. Им помогут с консультациями и составлением документов.

К работе привлечены представители федеральных и республиканских органов власти, некоммерческих организаций, а также адвокаты и нотариусы. В Казани консультации пройдут 28 апреля по нескольким адресам: в администрациях Кировского и Московского районов (ул. Восстания, 82) — по вопросам ЖКХ, опеки и улучшения жилищных условий; в администрации Советского района (ул. Шуртыгина, 1) — по жилищным и земельным спорам; в Управлении архитектуры (ул. Груздева, 5) — по градостроительным вопросам. Подробный план мероприятий опубликован на сайте Министерства юстиции РТ.