В Татарстане мошенники маскируются под сотрудников МФЦ

В Татарстане резко возросло количество случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются работниками центров государственных услуг «Мои Документы». О тревожной тенденции предупредили в официальном Telegram-канале республиканского МФЦ, призвав граждан к повышенной бдительности.

По данным ведомства, аферисты звонят жителям региона, используют их личные данные — такие как ФИО, адреса и даже номера документов — и под видом «проверки Росфинмониторинга» пытаются выманить конфиденциальную информацию. Цель злоумышленников — получить одноразовые коды, пароли от аккаунтов, а также сведения о банковских картах.

Важно: сотрудники МФЦ никогда не звонят гражданам с просьбами сообщить логины, пароли, пин-коды или иные данные доступа. Все подобные обращения — признак мошенничества.

Особую угрозу такие звонки представляют для пожилых людей и граждан, не до конца осведомлённых о современных схемах обмана. Мошенники тщательно выстраивают диалог, имитируя официальный тон, и создают ощущение срочности, чтобы вызвать панику и подавить критическое мышление.

Что делать при подозрительном звонке:

Немедленно завершить разговор;

Ни в коем случае не называть персональные данные;

Проверить информацию, лично посетив ближайший офис «Мои Документы»;

Сообщить о происшествии в полицию или на портал «Госуслуги» в разделе «Обращения».

Если аккаунт на gosuslugi.ru был заблокирован или скомпрометирован, специалисты МФЦ помогут восстановить доступ, переоформить учётную запись и настроить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

В ведомстве напоминают: все услуги предоставляются только при личном обращении или через защищённые каналы на официальных платформах. Дистанционные запросы конфиденциальных данных — 100% признак мошенничества.