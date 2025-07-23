В Татарстане мошенники маскируются под сотрудников МФЦ

В Татарстане резко возросло количество случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются работниками центров государственных услуг «Мои Документы». О тревожной тенденции предупредили в официальном Telegram-канале республиканского МФЦ, призвав граждан к повышенной бдительности.
По данным ведомства, аферисты звонят жителям региона, используют их личные данные — такие как ФИО, адреса и даже номера документов — и под видом «проверки Росфинмониторинга» пытаются выманить конфиденциальную информацию. Цель злоумышленников — получить одноразовые коды, пароли от аккаунтов, а также сведения о банковских картах.
Важно: сотрудники МФЦ никогда не звонят гражданам с просьбами сообщить логины, пароли, пин-коды или иные данные доступа. Все подобные обращения — признак мошенничества.
Особую угрозу такие звонки представляют для пожилых людей и граждан, не до конца осведомлённых о современных схемах обмана. Мошенники тщательно выстраивают диалог, имитируя официальный тон, и создают ощущение срочности, чтобы вызвать панику и подавить критическое мышление.
Что делать при подозрительном звонке:
- Немедленно завершить разговор;
- Ни в коем случае не называть персональные данные;
- Проверить информацию, лично посетив ближайший офис «Мои Документы»;
- Сообщить о происшествии в полицию или на портал «Госуслуги» в разделе «Обращения».
Если аккаунт на gosuslugi.ru был заблокирован или скомпрометирован, специалисты МФЦ помогут восстановить доступ, переоформить учётную запись и настроить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.
В ведомстве напоминают: все услуги предоставляются только при личном обращении или через защищённые каналы на официальных платформах. Дистанционные запросы конфиденциальных данных — 100% признак мошенничества.