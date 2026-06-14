В Татарстане на одного официального безработного приходится почти 11 вакансий

По данным Татарстанстата, в апреле 2026 года соотношение числа свободных рабочих мест и граждан, состоящих на учете в службе занятости, достигло 10,7 к одному. Потребность предприятий в кадрах по-прежнему значительно превышает количество незанятых жителей республики.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, постепенно растет. В январе 2025 года на учете состояли 3963 человека, в январе 2026-го — уже 4465. К апрелю прошлого года показатель снизился до 3816, тогда как в апреле текущего года вырос до 5003.

При этом спрос работодателей на сотрудники также увеличивается. В январе 2025 года требовалось 39 110 работников, в январе 2026-го — 52 441. В апреле прошлого года количество вакансий составляло 40 281, а в апреле этого — 53 648. Таким образом, на каждого безработного сегодня приходится более десяти свободных мест.