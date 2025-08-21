В Татарстане началась печать бюллетеней для выборов главы республики

Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» в Казани приступил к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов Раиса Татарстана. Общий тираж составит 2,9 миллиона экземпляров, что соответствует числу зарегистрированных избирателей в республике с учетом технологического запаса.

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все бюллетени печатаются на двух государственных языках — русском и татарском, с расположением фамилий кандидатов в алфавитном порядке. Документы оснащены многоуровневой системой защиты, включая специальную сетку и официальные подписи членов избиркомов.

Особенностью предстоящих выборов станет комплексное голосование: жители Мелекесского округа получат сразу три бюллетеня — для выборов главы республики, депутата Госсовета и муниципальных депутатов. В крупных городах Татарстана выборы в местные советы будут проводиться по смешанной системе.

Доставка бюллетеней под охраной спецсвязи на все избирательные участки завершится до 10 сентября. Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.