В Татарстане началась печать бюллетеней для выборов главы республики

news_top_970_100
Республика
21 августа 2025  11:44

Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» в Казани приступил к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов Раиса Татарстана. Общий тираж составит 2,9 миллиона экземпляров, что соответствует числу зарегистрированных избирателей в республике с учетом технологического запаса.

Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все бюллетени печатаются на двух государственных языках — русском и татарском, с расположением фамилий кандидатов в алфавитном порядке. Документы оснащены многоуровневой системой защиты, включая специальную сетку и официальные подписи членов избиркомов.

Особенностью предстоящих выборов станет комплексное голосование: жители Мелекесского округа получат сразу три бюллетеня — для выборов главы республики, депутата Госсовета и муниципальных депутатов. В крупных городах Татарстана выборы в местные советы будут проводиться по смешанной системе.

Доставка бюллетеней под охраной спецсвязи на все избирательные участки завершится до 10 сентября. Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

news_right_column_240_400
Новости
Мишустин похвалил Минниханова на форуме в Казани и пожелал успехов на выборах
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Был центром вселенной - стал старшим братом
Был центром вселенной - стал старшим братом
Чем полезны арбузы и дыни
Если уродилась слива, готовим соус ткемали
В Казани провели уникальную операцию на сердце после инфаркта, перенесенного «на ногах»
45 пар создадут семьи в День Республики в Казани
Оформляем жилой дом: по «дачной амнистии» или уведомительному порядку?
Оформляем жилой дом: по «дачной амнистии» или уведомительному порядку?