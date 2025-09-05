В Татарстане начался сбор желудей для восстановления лесов в рамках нацпроекта

Специалисты лесного хозяйства Татарстана приступили к заготовке желудей дуба черешчатого в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов отметил, что дуб черешчатый является одной из ключевых лесообразующих пород республики, отличающейся устойчивостью к засушливым условиям. «В этом году мы планируем собрать не менее 9 тонн желудей для выращивания саженцев в питомниках», – пояснил он.

Весь собранный семенной материал пройдет тщательную сортировку и проверку в Центре защиты леса РТ с последующей сертификацией качества.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан», реализуемый с 2025 года, предусматривает достижение трех целевых показателей: отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных насаждений, объемы лесовосстановления на землях лесного фонда и сокращение площади лесных пожаров.