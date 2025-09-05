В Татарстане начался сбор желудей для восстановления лесов в рамках нацпроекта

news_top_970_100
Республика
5 сентября 2025  17:56

Специалисты лесного хозяйства Татарстана приступили к заготовке желудей дуба черешчатого в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов отметил, что дуб черешчатый является одной из ключевых лесообразующих пород республики, отличающейся устойчивостью к засушливым условиям. «В этом году мы планируем собрать не менее 9 тонн желудей для выращивания саженцев в питомниках», – пояснил он.

Весь собранный семенной материал пройдет тщательную сортировку и проверку в Центре защиты леса РТ с последующей сертификацией качества.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан», реализуемый с 2025 года, предусматривает достижение трех целевых показателей: отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных насаждений, объемы лесовосстановления на землях лесного фонда и сокращение площади лесных пожаров.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане начался сбор желудей для восстановления лесов в рамках нацпроекта
Предприниматель из РТ предстанет перед судом по делу о гибели рабочего на металлоприемном пункте
Часы «Маяк»
В Мамадышском районе РТ планируют построить ферму для 10,5 тысяч голов КРС
Куда сходить в Казани и РТ 6-7 сентября: Гид по выходным для всей семьи
Куда сходить в Казани и РТ 6-7 сентября: Гид по выходным для всей семьи
Научно-практическая конференция «Наследие в цифре!» пройдет в Казани 17 и 18 сентября
В Казани увековечили память Рената Ибрагимова мемориальной доской на доме в Адмиралтейской слободе
Свыше 400 детей с особенностями здоровья отдохнули в инклюзивных лагерях Казани