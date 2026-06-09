В Татарстане определили победителей конкурса муниципальных архивов на 2026 год

Госкомархив РТ подвёл итоги ежегодного конкурса на получение поддержки муниципальными архивами республики. В этом году гранты распределили по трём номинациям. Проекты-победители получат финансовую и методическую помощь для реализации инициатив по сохранению исторической памяти.

В номинации «Поддержка проектов по обеспечению сохранности документов Архивного фонда РФ и иных архивных документов» отмечены специалисты, работающие над физическим сохранением уникальных материалов. Гранты присуждены архивным отделам Бугульминского, Кукморского, Лениногорского районов, а также архивному сектору Дрожжановского района.

В категории «Поддержка проектов по популяризации и использованию архивных документов» поддержку получат проекты, делающие архивные материалы доступными для широкой публики и исследователей. Победителями стали архивные отделы Аксубаевского, Алькеевского, Рыбно-Слободского районов, а также архивный отдел Управления делопроизводством исполкома Набережных Челнов.

Особое внимание в 2026 году уделили фиксации современной истории через визуальные медиа. В номинации «Поддержка проектов по пополнению Архивного фонда РТ аудиовизуальными документами» гранты получат архивные отделы Агрызского, Мензелинского, Сармановского районов и архивный сектор Актанышского района.

Председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова поздравила победителей и отметила, что реализация этих проектов станет важным вкладом в сохранение культурного наследия и укрепление исторической памяти народа Татарстана.