В Татарстане осталось убрать 46 тысяч гектаров технических культур

В Татарстане подходит к завершению уборка технических культур, однако значительные площади полей все еще ждут своей очереди. Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, неубранными остаются 46 тысяч гектаров.

За последние четырнадцать дней аграриям удалось собрать урожай с 30 тысяч гектаров, включая 8 тысяч гектаров кукурузы и 22 тысячи гектаров подсолнечника. Наибольшие объемы работ еще предстоит выполнить в Нижнекамском, Бугульминском и Муслюмовском районах, где не убрано по 4,2–4,4 тысячи гектаров в каждом.

Параллельно завершены основные работы по сахарной свекле. На перерабатывающие заводы доставлено 1 миллион 322 тысячи тонн корнеплодов, из которых уже переработано 1 миллион 308 тысяч тонн. По итогам этой кампании произведено 184 тысячи тонн сахара.

Гарипов также отметил, что хозяйства уже готовятся к следующему сезону, закупив 123 тысячи тонн минеральных удобрений для урожая 2026 года. Отдельное внимание было уделено необходимости своевременной постановки сельхозтехники на зимнее хранение и подготовке к ремонту, общая стоимость которого в предстоящий период превысит 6,4 миллиарда рублей.