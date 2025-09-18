В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань – Ульяновск – Камское Устье

news_top_970_100
Республика
18 сентября 2025  15:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Важный для региона участок трассы Казань – Ульяновск – Камское Устье стал современнее и безопаснее. В Камско-Устьинском районе завершили ремонт дороги протяженностью более 2 километров.
Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает Министерство дорожного хозяйства Татарстана, участок с 54,5 по 56,6 км уже открыт для движения.
Что сделали дорожники:
  - Полностью обновили покрытие. Сначала уложили выравнивающий слой, а затем — прочный и современный верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего отремонтировали более 14 тысяч квадратных метров дороги.
  - Укрепили обочины щебнем, чтобы они не размывались и не разрушались.
  - Нанесли новую дорожную разметку, которая лучше видна водителям.

news_right_column_240_400
Новости
Если на вашу машину что-то упало
В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань – Ульяновск – Камское Устье
В Казани обсудили, как искусственный интеллект меняет городской транспорт
В Татарстане продолжаются поиски мужчины, утонувшего после крушения катера на Волге
Начало учебного года: как помочь себе и ребенку?
Минцифры РТ и «Интерфакс» объединяют усилия в борьбе с коррупцией в госзакупках
Единую цифровую платформу представили на площадке Форума социальных инноваций
Врачи РТ рекомендуют льготникам выбрать набор соцуслуг