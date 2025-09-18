В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань – Ульяновск – Камское Устье

Важный для региона участок трассы Казань – Ульяновск – Камское Устье стал современнее и безопаснее. В Камско-Устьинском районе завершили ремонт дороги протяженностью более 2 километров.

Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает Министерство дорожного хозяйства Татарстана, участок с 54,5 по 56,6 км уже открыт для движения.

Что сделали дорожники:

- Полностью обновили покрытие. Сначала уложили выравнивающий слой, а затем — прочный и современный верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего отремонтировали более 14 тысяч квадратных метров дороги.

- Укрепили обочины щебнем, чтобы они не размывались и не разрушались.

- Нанесли новую дорожную разметку, которая лучше видна водителям.