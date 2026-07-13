В Татарстане почтальоны доставили 55 миллионов писем за год

news_top_970_100
Республика
13 июля 2026  10:54

В республике действует 1108 почтовых отделений, в которых работают более 6,2 тысячи сотрудников. Для жителей сельских районов почта остаётся ключевым центром обслуживания – здесь можно получить пенсию, заказать лекарства, оплатить коммуналку или воспользоваться банковскими услугами.

За прошедший год почтальоны доставили 55 миллионов писем, 16 миллионов экземпляров газет и 263 тысячи пенсионных выплат. В День российской почты министр цифрового развития РТ Илья Начвин отметил важность почтовой связи для отдалённых деревень и поздравил сотрудников отрасли.

На поддержку сельских работников в 2026 году выделено 55,3 миллиона рублей – их получат 2,3 тысячи человек. Параллельно в регионе модернизируют инфраструктуру: в планах обновить 215 сельских отделений, чтобы создать более комфортные условия для посетителей и персонала.

news_right_column_240_400
Новости
Военком Газинур Ситдиков: молодежь быстрее осваивает управление БПЛА
Татарстан сохраняет позиции в числе регионов-лидеров по числу стобалльников
Памятная монета номиналом 3 рубля появится в честь юбилея Челнов
В РТ на поддержку сельских почтальонов направят 55,3 млн рублей
Фестиваль «Мечтатели» в Болгаре: от воздушных змеев до управления дронами
В Татарстане почтальоны доставили 55 миллионов писем за год
Почти 6 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей с начала сезона
В двух районах Казани бьют рекорд по числу благоустраиваемых дворов