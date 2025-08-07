В Татарстане появится новая подстанция «Бурнашево» в Чистопольском районе

Приволжское управление Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию подстанции 35 кВ «Бурнашево» в Чистопольском районе Республики Татарстан. Объект, построенный АО «Сетевая компания», успешно прошел все необходимые проверки и признан соответствующим требованиям нормативных документов в сфере энергетики.

Новая подстанция мощностью 10 МВт обеспечит надежное электроснабжение населенных пунктов Чистопольского района, а также поддержит работу местных фермерских хозяйств и крупных агропромышленных предприятий.

Как отметили в Ростехнадзоре, в ходе инспекции электроустановки нарушений выявлено не было. Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить качество и стабильность энергоснабжения в регионе, что особенно важно для развития сельскохозяйственного сектора.