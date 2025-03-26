В Татарстане растет популяция оленей, косуль и зайцев

Численность благородного оленя, косули, зайца-русака и беляка в Татарстане за последний год увеличилась. Об этом сообщил замглавы Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции.

Динамика популяций охотничьих видов

Косуля – прирост на 1% (16,9 тыс. особей).

Благородный олень – рост на 24% (494 особи).

Заяц-русак – 41 тыс. особей.

Заяц-беляк – 10 тыс. особей.

В то же время зафиксировано снижение численности:

Лось – сокращение на 1% (15,8 тыс. особей).

Куропатка – уменьшение на 14% (175 тыс. особей).

Экономическая ценность охотничьих ресурсов

Площадь охотничьих угодий в республике составляет 6,3 млн га. По итогам 2024 года оценка 81 вида охотничьих ресурсов достигла 2,9 млрд рублей, что на 7,5% выше показателей 2023 года. За последние пять лет рост составил 81%.

Как проводят учет животных?

Ежегодный мониторинг начинается с зимнего маршрутного учета (с 15 января по 15 марта). В Татарстане проложено 1,4 тыс. маршрутов общей протяженностью 14,5 тыс. км.

Методика учета: