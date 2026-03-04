В Татарстане разрабатывается почетный знак за трудовую доблесть

Решение Раиса Татарстана объявить 2026 год Годом воинской и трудовой доблести - это дань глубочайшего уважения к мужеству защитников Отечества и самоотверженному труду тружеников тыла. И в центре внимания - человек труда. Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева в ходе брифинга в Кабмине РТ рассказала о роли трудовых династий в сохранении исторической памяти и развитии экономики региона.

- Трудовая семейная династия - это гордость любой отрасли, бесценное богатство, - подчеркнула она. - На предприятия и организации нашей республики вслед за родителями приходят дети. Поколения сменяют друг друга на своем посту.

Принадлежность к трудовой династии, по словам Кузьмичевой, повышает профессиональную ответственность. У представителей таких семей есть уникальный шанс стать специалистами высокого класса, избежать многих ошибок, ведь перед глазами всегда пример старшего поколения, которым можно гордиться.

За многие годы совместно с Минтруда РТ проделана большая работа по сохранению памяти о трудовых династиях. Материалы бережно хранятся в музеях предприятий и в музее Федерации профсоюзов РТ.

Традиционным стало ежегодное чествование лучших трудовых династий республики совместно с Госсоветом РТ. Мероприятие приурочено к Празднику Весны и Труда. На него приглашают около 20 династий, прошедших конкурсный отбор на предприятиях.

- В числе представителей - химики, нефтяники, врачи, педагоги, журналисты, лесники, работники самых разных отраслей, - рассказала Кузьмичева. - Совокупный трудовой стаж у одних только приближается к столетию, а у других уже давно перевалил за тысячу лет.

Только на Казанском пороховом заводе насчитывается свыше 160 таких династий. В НГДУ «Альметьевскнефть» трудятся 472 династии. Немало их в здравоохранении, образовании, агропромышленном комплексе.

Машиностроительная отрасль, «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим» - везде есть семьи, чьи предки начинали карьеру на этих же предприятиях.

- Просто нет такого зала, где мы могли бы собрать всех причастных, чтобы поблагодарить каждого человека труда, - с сожалением отметила Кузьмичева.

Сегодня, когда одной из важнейших задач стало повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи в реальный сектор экономики, именно трудовые династии служат ярким примером уважительного отношения к человеку труда.

В Год воинской и трудовой доблести запланированы многочисленные мероприятия на предприятиях, совместная работа с Госкомитетом РТ по архивному делу. Вместе с Национальным музеем РТ готовится передвижная выставка о трудовых династиях. Организации оформят стенды «Герои моей семьи».

В санаториях Федерации профсоюзов пройдут встречи с ветеранами, патриотические акции для школьников организуют в летних лагерях. В стадии разработки - почетный знак за трудовую доблесть, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести.

- Поддержка и развитие трудовых династий должны стать приоритетом государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого роста и процветания нашей республики, - резюмировала Елена Кузьмичева.