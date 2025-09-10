В Татарстане разыграют еще больше призов за семейное фото на выборах

Масштабный фотоконкурс «Всей семьей на выборы» в Татарстане стал еще более щедрым. Помимо двух внедорожников Sollers ST8 и одиннадцати новейших iPhone 16, 14 сентября добавятся десять дополнительных спецпризов.

Новые призы - это аэрогрили, робот-пылесосы, отпариватели и микроволновка. Их вручат победителям в десяти особых номинациях. Среди них: «Самая улыбчивая семья», «Самая дружная семья», «Самая многодетная семья», «Семья с самыми юными участниками» и другие. Обладателей спецпризов выберут среди всех участников основного конкурса и объявят в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте.

Напомним, для участия в конкурсе нужно 14 сентября с 07:00 до 20:00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка в Татарстане. На снимке должен быть виден специальный браслет «Всей семьей на выборы», который выдают после голосования. Это фото нужно выложить на своей странице ВКонтакте с хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Важно, чтобы страница была открыта, а участнику было больше 18 лет.

Розыгрыши главных призов будут идти весь день по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ТНВ и в группе «Татарстан Алга» ВКонтакте. Каждая опубликованная фотография автоматически участвует во всех розыгрышах до самого конца дня, включая главный приз — внедорожник Sollers ST8, который разыграют в 21:30.

Полные правила конкурса можно найти в официальном сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте.