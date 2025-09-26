В Татарстане собрано 4,6 миллиона тонн зерна со средней урожайностью 37,6 ц/га

26 сентября 2025  17:57

Сельхозпроизводители Татарстана завершили уборку зерновых культур, намолотив 4,6 миллиона тонн зерна. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин, средняя урожайность составила 37,6 центнера с гектара.

В настоящее время аграрии республики перешли к уборке поздних культур: картофеля, сахарной свеклы, масличных культур и кукурузы. Предстоящие работы предстоит провести на площади 450 тысяч гектаров.

Особенностью текущего сезона стало активное применение беспилотных технологий. Обработка посевов с использованием БПЛА запланирована на площади 31 тысяча гектаров, из которых уже обработано более 20 тысяч гектаров.

Параллельно ведется масштабная заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день заготовлено 461,8 тысячи тонн сена, свыше 3 миллионов тонн сенажа и 1,5 миллиона тонн силоса, что обеспечивает надежную кормовую базу на предстоящий зимний период.

