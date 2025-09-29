В Татарстане создан природный заказник «Колония сурков»

29 сентября 2025  17:55

В Азнакаевском районе Республики Татарстан учреждена новая особо охраняемая природная территория — государственный природный заказник «Колония сурков». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заказник регионального значения общей площадью 563,6 гектара создан с целью сохранения исторических мест обитания сурков, уникального природного ландшафта, а также редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана.

На территории заказника устанавливается особый режим охраны, запрещающий любительскую и спортивную охоту на сурков, а также любую деятельность, которая может нанести вред среде их обитания. Нарушители установленного режима будут привлекаться к ответственности в соответствии с административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

