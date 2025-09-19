В Татарстане стартовал проект «Физико-химический прорыв» для учителей и школьников

19 сентября 2025  08:45
Автор:
Владислав Косолапкин

С этого учебного года в Татарстане запускается новый образовательный проект «Физико-химический прорыв», направленный на поддержку учителей, учащихся и школ, а также популяризацию физики и химии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Проект включает четыре основных направления: методическая, технологическая и грантовая поддержка учителей; помощь школам; поддержка школьников; а также популяризация физики и химии. Главная цель — повысить интерес детей к этим предметам и увеличить количество абитуриентов, выбирающих инженерные профессии.

Особое внимание уделяется учителям. В конце учебного года 200 педагогов получат гранты на конкурсной основе. Для 100 опытных учителей со стажем более пяти лет предусмотрены выплаты по 300 тысяч рублей. Еще 100 молодых специалистов, работающих менее пяти лет, получат по 250 тысяч рублей. Кроме того, 20 преподавателей вузов, которые обучают старшеклассников физике и химии в школах республики, получат по 200 тысяч рублей.

Проект также включает возможность повышения квалификации, обучения и индивидуальных консультаций для учителей. Для них планируется создать мобильный демонстрационный кабинет, программный комплекс «Лаборатория практикума по физике» и разработать цифровые пособия по физике и химии.

Этот масштабный проект призван не только поддержать педагогов, но и вдохновить школьников на изучение точных наук, открывая им путь к востребованным инженерным профессиям.

