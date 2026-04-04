В Татарстане стартовал весенний сезон охоты на селезней с подсадными утками

С 4 апреля по 6 мая в республике разрешена охота на селезней с использованием манных (подсадных) уток, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Добывать птицу разрешается только из укрытия, из гладкоствольного ружья, снаряженного дробью крупнее 5 мм. Ходовая охота и передвижение на плавсредствах с включенным мотором запрещены. Лодки можно использовать лишь для оборудования неподвижной засады или транспортировки добытой дичи.

Одну подсадную утку могут обслуживать не более двух охотников. В ведомстве напомнили, что действуют нормы добычи охотничьих ресурсов с учетом пропускной способности угодий.