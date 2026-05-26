«Земля открытий»: жителей Татарстана приглашают снять видео о родном крае

До 1 июня открыт приём заявок на третий видеоконкурс фестиваля геобрендов «Земля открытий». Его цель — создать многогранный видеопортрет родного края. Участвовать могут сотрудники компаний, музеев, туристических агентств, госорганов, представители бизнеса, студенты, школьники и просто жители территорий.

Система конкурса включает 26 номинаций, которые полностью раскрывают потенциал региона. Видеоролики могут рассказывать об архитектурном наследии, географической уникальности, природной красоте, гастрономических традициях, туристических маршрутах, фермерских хозяйствах, образовании и многом другом.

Новинки этого года — номинация «Город моей мечты», где можно не только показать жизнь любимого города, но и представить его будущее с помощью современных технологий. Появились и новые «личные» номинации: «Земля открытий. Дети», «Вот это талант!» (об уникальных дарованиях людей), «Семья, которую люблю» (об истории и подвиге родителей, бабушек и дедушек).

Лучшие работы, в том числе авторов из Татарстана, размещают на видеоплатформе «Посмотри, какая страна!». Там уже представлено более 700 роликов почти из всех регионов России. Эти видео рекомендуются экспертами как учебный и познавательный материал для школьных уроков истории родного края в любом субъекте РФ. Их также можно показывать в туристических информационных центрах, музеях, на вокзалах и в аэропортах, в отелях, ресторанах и других общественных пространствах. Лучшие работы демонстрируют на туристических фестивалях и премиях в течение года.

Оргкомитет фестиваля ждёт заявок от жителей Казани и всей Республики Татарстан. Выбрать номинацию и подать заявку можно на сайте luchnikfest.ru.