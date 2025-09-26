В Татарстане уничтожили более двух тонн дикорастущей конопли

Сотрудники полиции Нурлатского района ликвидировали крупный очаг дикорастущих наркосодержащих растений в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

На территории одного из поселков района правоохранители обнаружили масштабные заросли конопли. Для уничтожения запрещенных растений была привлечена специализированная сельскохозяйственная техника. В ходе операции ликвидировано около 3000 кустов конопли, общий вес которых превысил 2000 килограммов. Площадь очищенной территории составила 5000 квадратных метров.