В Татарстане установили денежные премии для преподавателей физики и химии

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Республика
15 июня 2026  17:20

Правительство Татарстана учредило денежные премии для педагогов, преподающих физику и химию в государственных и муниципальных школах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Конкурсный отбор проведет Министерство образования и науки РТ.

Предусмотрены три номинации. Для опытных учителей физико-химического профиля предусмотрено до 100 премий по 345 тыс. рублей. Молодые педагоги (со стажем до пяти лет) смогут получить до 100 поощрений по 288 тыс. рублей. Преподаватели вузов, совмещающие работу в школе, — до 20 выплат по 230 тыс. рублей.

Среди ключевых требований к опытным педагогам — наличие первой или высшей квалификационной категории, стаж более пяти лет, высокие результаты учеников на ЕГЭ и ОГЭ, а также участие школьников в олимпиадах. От молодых учителей ждут проведения профильных мероприятий. Преподаватели вузов должны иметь ученую степень. Кандидаты не должны быть иноагентами или иметь налоговые задолженности. Для участия потребуется подать заявку с пакетом документов и портфолио. Победителей определит конкурсная комиссия по рейтингу.

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