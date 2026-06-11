В Татарстане во второй декаде июня воздух прогреется выше климатической нормы

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайшие десять дней (с 11 по 20 июня) среднесуточная температура воздуха в республике превысит привычные многолетние показатели примерно на один градус. Если стандартная климатическая норма для региона составляет +18,3 градуса, а для Казани — +18,0, то фактическое тепло ожидается на уровне +19,3 и +19,0 градуса соответственно.

В предстоящие выходные, 13 и 14 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями: ночью осадки возможны местами, днем в отдельных районах прогремит грозы. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 4-9 м/с, однако днем порывы могут усиливаться до 13 м/с, а при грозах — достигать шквалистых значений 15-17 м/с.

Ночные температуры в субботу опустятся до +11…+16 градусов, в воскресенье — до +10…+15. Днем же столбики термометров поднимутся до комфортных +21…+26 градусов. Специалисты советуют жителям республики следить за штормовыми предупреждениями и не забывать зонты, особенно тем, кто планирует гулять на свежем воздухе в честь Дня России.