Кубок России по теннису разыграют в Альметьевске в феврале

16 декабря 2025  15:07

С 13 по 23 февраля город Альметьевск примет у себя один из ключевых теннисных турниров страны — Кубок России. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан объявил министр спорта региона Владимир Леонов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 120 спортсменов со всей России. В настоящее время формируется окончательный список участников. Наградные комплекты будут разыграны в пяти дисциплинах: мужском и женском одиночном разряде, мужском и женском парном, а также в миксте. Общий призовой фонд турнира составит 1,6 миллиона рублей.

Министр отметил, что Альметьевск занимает второе место в Татарстане после Казани по уровню развития тенниса, что и стало решающим фактором для выбора города в качестве места проведения турнира. Леонов пригласил всех любителей этого вида спорта посетить предстоящие соревнования, обещающие стать значимым спортивным событием начала года.

