В «Татмедиа» обсудили, как медиа могут защитить подростков от деструктивного поведения

В агентстве «Татмедиа» прошел обучающий семинар для представителей республиканских СМИ. Ключевой темой встречи стали современные методы профилактики вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деструктивные сообщества.

Приглашенным спикером выступил заместитель гендиректора ВГТРК по радиовещанию, автор документальной ленты «Предательство» Андрей Медведев. Он поделился историей создания своей картины, рассказал о механизмах, через которые подростки попадают под влияние злоумышленников, а также ответил на вопросы журналистов и сотрудников пресс-служб различных ведомств.

Особое внимание автор фильма уделил роли семьи. По его наблюдениям, большинство ребят, с которыми он общался во время работы над лентой, практически не читали книг и не стремились к личностному росту. Медведев подчеркнул, что это прямая зона ответственности родителей. Кроме того, многие молодые люди, попадаясь на уловки вербовщиков, просто не осознают ни степени тяжести будущего наказания, ни реальных последствий своих действий. Спикер отметил, что его фильм адресован в первую очередь взрослым, а не детям.