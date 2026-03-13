В усадьбе Сандецкого покажут сценические костюмы театра имени Качалова

13 марта 2026  09:53

С 20 по 29 марта в главном здании Музея ИЗО Татарстана развернётся выставка, приуроченная ко Всемирному дню театра и 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция станет частью первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства».

Посетители увидят более десяти костюмов из спектаклей по русской и зарубежной классике. Наряды представят в интерьерах первого этажа наравне с живописными полотнами. Ранее они не покидали стен театра.

Костюмы создавались для Качаловского театра художниками Владимиром Никитиным, Эрнстом Гельмсом и Александром Патраковым, ушедшим осенью 2024 года.

В программе также лекции, детские занятия и экскурсии, посвящённые театральному искусству. Акция приурочена к 235-летию театра, которое он отметил в 2025 году.

