В Верхнеуслонском районе мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки

В августе 2024 года 62-летняя пенсионерка из Верхнеуслонского района Татарстана стала жертвой мошенников, потеряв более 300 тысяч рублей, взятых в кредит. Злоумышленники убедили женщину, что эти деньги помогут ей аннулировать другой кредит, якобы незаконно оформленный на её имя.

Как произошел обман

- Схема мошенников:

- Звонок от «представителя банка» с сообщением о якобы незаконно оформленном кредите.

- Убеждение в необходимости перевода денег для аннулирования этого кредита.

- Давление на женщину, чтобы она взяла новый кредит и перевела средства мошенникам.

- Действия пенсионерки:

- Женщина, не до конца понимая последствия, оформила кредит на 300 тысяч рублей.

- Перевела деньги на указанные мошенниками счета.

Прокуратура Верхнеуслонского района провела проверку и установила, что пенсионерка стала жертвой обмана. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании кредитного договора недействительным.

Рекомендации для предотвращения мошенничества

1. Не доверяйте незнакомцам: Банки никогда не просят переводить деньги для аннулирования кредитов.

2. Проверяйте информацию: Если вам звонят с подобными предложениями, свяжитесь с банком напрямую по официальным номерам.

3. Не поддавайтесь давлению: Мошенники часто используют тактику запугивания или спешки.