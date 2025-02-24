В Верхнеуслонском районе мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки

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Республика
24 февраля 2025  15:50

В августе 2024 года 62-летняя пенсионерка из Верхнеуслонского района Татарстана стала жертвой мошенников, потеряв более 300 тысяч рублей, взятых в кредит. Злоумышленники убедили женщину, что эти деньги помогут ей аннулировать другой кредит, якобы незаконно оформленный на её имя.  

Как произошел обман  

- Схема мошенников:  
  - Звонок от «представителя банка» с сообщением о якобы незаконно оформленном кредите.  
  - Убеждение в необходимости перевода денег для аннулирования этого кредита.  
  - Давление на женщину, чтобы она взяла новый кредит и перевела средства мошенникам.  

- Действия пенсионерки:  
  - Женщина, не до конца понимая последствия, оформила кредит на 300 тысяч рублей.  
  - Перевела деньги на указанные мошенниками счета.  

Прокуратура Верхнеуслонского района провела проверку и установила, что пенсионерка стала жертвой обмана. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании кредитного договора недействительным.  

Рекомендации для предотвращения мошенничества

1. Не доверяйте незнакомцам: Банки никогда не просят переводить деньги для аннулирования кредитов.  
2. Проверяйте информацию: Если вам звонят с подобными предложениями, свяжитесь с банком напрямую по официальным номерам.  
3. Не поддавайтесь давлению: Мошенники часто используют тактику запугивания или спешки.  

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