В выходные в Казани проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

4 и 5 апреля в жилых массивах нескольких районов города организуют мобильные пункты для прививки собак и кошек. Процедура бесплатная, также будет доступно чипирование питомцев.

В субботу, 4 апреля, вакцинация пройдет с 9:00 до 11:00 в массивах «Кадышево» (ул. Рихарда Зорге, 6б) и «Голубое озеро», а также с 12:00 до 13:00 в «Брикетном» (ул. 9-я Кадышевская, 15а). В «Салмачах» привить животных можно будет в двух точках: с 10:00 до 12:00 (ул. Центральная, 18) и с 12:30 до 14:30 (ул. Центральная, 139). В «Карьере» — с 10:00 до 12:00 у мечети «Куддус», в «Нагорном» (ул. Машиностроителей, 61) — с 10:00 до 14:00.

В воскресенье, 5 апреля, прививки будут делать в «Константиновке» (ул. Интернациональная, 24а) с 10:00 до 14:00, в «Отарах» (ул. Калинина, 60а) — с 10:00 до 12:00, в «Победилово» (ул. Садовая, 38а) — с 12:30 до 14:30. В санатории «Крутушка» (у котельной) — с 9:00 до 11:00, в «Щербаково» (ул. Дачная, у памятника) — с 12:00 до 14:00.