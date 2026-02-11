В ходе реставрации ЦУМа в Казани был обнаружен исторический пол

В процессе ремонтных работ в казанском Центре уникальных мастеров (ЦУМ) сделано неожиданное открытие. Под современным покрытием был обнаружен оригинальный декоративный пол советского периода. Как сообщила ведущий архитектор проекта «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева, он представлял собой орнамент из четырехлистников, выполненный в технике терраццо и разделённый декоративной латунной лентой.

Фото: телеграм-канал Валеевой

Состояние найденного покрытия специалисты оценили как неудовлетворительное, восстановить его не представляется возможным. По предположению архитектора, металлическая отделка была утрачена ещё в 1990-е годы.

Несмотря на это, было принято решение сохранить исторический элемент для будущих посетителей. Специалисты сняли точные шаблоны с оригинального узора. Полностью воссозданная по старинной геометрии «цитата» из прошлого будет выложена у главного входа в здание, становясь его новой визитной карточкой.