В Зеленодольске мошенник лишил сироту квартиры, подаренной государством

В Зеленодольске произошел вопиющий случай мошенничества: местный житель, ранее судимый, незаконно отобрал квартиру у молодого человека-сироты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, злоумышленник убедил юношу оформить продажу жилья, полученного от государства, под предлогом переезда в Турцию.

Мошенник пообещал молодому человеку организовать переезд на постоянное жительство в Турцию, а вырученные от продажи квартиры деньги якобы перевести на благотворительность. Однако все эти обещания оказались обманом. В результате сирота остался без крыши над головой, а квартиру незаконно переоформили на злоумышленника.

После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд по ходатайству следователя наложил арест на квартиру, чтобы вернуть ее законному владельцу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.