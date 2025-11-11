В Зеленодольске мошенник лишил сироту квартиры, подаренной государством

news_top_970_100
Республика
11 ноября 2025  14:14
Автор:
Владислав Косолапкин

В Зеленодольске произошел вопиющий случай мошенничества: местный житель, ранее судимый, незаконно отобрал квартиру у молодого человека-сироты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, злоумышленник убедил юношу оформить продажу жилья, полученного от государства, под предлогом переезда в Турцию.

Мошенник пообещал молодому человеку организовать переезд на постоянное жительство в Турцию, а вырученные от продажи квартиры деньги якобы перевести на благотворительность. Однако все эти обещания оказались обманом. В результате сирота остался без крыши над головой, а квартиру незаконно переоформили на злоумышленника.

После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд по ходатайству следователя наложил арест на квартиру, чтобы вернуть ее законному владельцу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

news_right_column_240_400
Новости
В Зеленодольске мошенник лишил сироту квартиры, подаренной государством
Министр экономики Татарстана поздравил коллег с Днем экономиста
В Татарстане запущена программа субсидий для проведения газа в частные дома
В Татарстане и Казани ожидаются туман и гололедица
Более 10 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Казани с помощью мобильных камер
«Самозапрет» на недвижимость: как защитить квартиру от мошенников
Более 21 тысячи татарстанцев заблокировали себе кредиты от мошенников
В Казани открыли уникальный для России отдел МФЦ для мигрантов