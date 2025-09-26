Вечная классика в исполнении московских звезд снова на сцене Камаловского театра

С 23 по 30 сентября в новом здании Татарского театра имени Галиасгара Камала уже далеко не в первый раз с аншлагом проходят гастроли Государственного академического Малого театра.

Фото: пресс-служба Малого театра

В этот раз москвичи привезли для казанского зрителя четыре свои постановки: «Женитьбу Бальзаминова» и «Бесприданницу» Александра Островского, а также «Женитьбу» и «Игроков» Николая Гоголя.

Билетов уже не осталось. Поэтому вкратце попробуем описать для читателей то, что вообще-то полагается смотреть.

Вчера и позавчера показывали «Женитьбу Бальзаминова». Мало кто из театральных режиссеров решался поставить эту пьесу, признался главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский. Дело в тонкой грани между комедией и драмой, которую желательно сохранить.

А сегодня дают «Женитьбу». Режиссером этого спектакля был еще бывший главный режиссер Малого театра Юрий Соломин, к сожалению, уже ушедший от нас. В его безусловно талантливой, главное, бережной к первоисточнику режиссуре сохраняется неповторимый язык и тончайший юмор автора. «Хочется жениться, но колется» - эта мелкая с виду проблема вырастает в сознании Подколесина на сцене Камаловского театра до гамлетовских размеров, практически «быть или не быть». В постановке заняты народные артисты России Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, артисты Мария Кривенцева, Дмитрий Сафонов, Игнатий Кузнецов.

В субботу и воскресенье в гастрольной программе «Игроки». Режиссер-постановщик спектакля Владимир Драгунов предлагает зрителю практически детективную историю о карточных шулерах. Гоголь предстает в ней в неожиданном амплуа Агаты Кристи. Лихо закрученный сюжет обязательно увлечет зрителя. Здесь играют народные артисты России Глеб Подгородинский, Валерий Афанасьев, заслуженные артисты России Василий Зотов, Александр Титоренко, артисты Игорь Петренко, Михаил Фоменко, Наталья Калинина.

А в понедельник и вторник покажут «Бесприданницу». Режиссер Александр Вельмакин, один из победителей режиссерской лаборатории Малого театра «Постигая Островского», создал новую интерпретацию пьесы.

Сценографическое решение дает простор воображению и одновременно позволяет сконцентрироваться на эмоциях персонажей. При максимальном соответствии тексту драматурга история о большой любви, которая сталкивается с препятствиями, подчиняющими себе человека и ломающими жизни, приобретает вневременное звучание. В спектакле звучит музыка Антонио Вивальди, Макса Рихтера и Жан-Филиппа Рамо. Среди занятых в спектакле народная артистка России Алена Охлупина, заслуженный артист России Александр Титоренко, артисты Аксиния Пустыльникова, Дмитрий Кривошеев, Станислав Сошников, Владимир Тяптушкин, Алексей Коновалов.

Выбор именно классики из всего богатого репертуара Малого театра Дубровский объяснил тем, что это самые популярные их постановки. Во всяком случае среди зрителей в Москве. А народная артистка России Ирина Муравьева ответила просто: «Потому что так захотели». Другой народный артист страны, Владимир Носик, сказал, что привезти в Казань более масштабные спектакли со всеми сопутствующими декорациями нет технической возможности. А народная артистка России Людмила Полякова добавила, и эти спектакли достаточно «яркие, безбашенные».