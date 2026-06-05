Велдин Ходжа стал самым дорогим игроком «Рубина» по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих игроков клубов РПЛ. В составе «Рубина» им оказался 23-летний игрок сборной Косово Велдин Ходжа. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника варьируется с 5,2 млн до 6,1 млн евро. Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро и ставит его на третье место по стоимости в составе после Мирлинда Даку (9 млн) и Ильи Рожкова (5 млн).

В сезоне 2025/26 Ходжа отыграл в РПЛ 29 матчей, забил три гола и сделал одну передачу. В Кубке России он провёл шесть встреч и не отличился результативными действиями.