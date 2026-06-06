Ветераны СВО из Татарстана учатся управлять городами в МГИМО

В филиале МГИМО в Одинцове стартовал четвёртый поток программы профессиональной переподготовки для ветеранов специальной военной операции «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение длится два месяца и включает семь модулей. Полученные знания помогут сформировать необходимые навыки для эффективной работы в муниципальной сфере.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что помощь в обучении — одно из приоритетных направлений работы фонда.

— Колоссальный жизненный опыт, самодисциплина и целеустремлённость помогают защитникам добиваться успеха и в мирной жизни. Наша задача — дать нужные знания и возможности героям, которые уже сегодня готовы вносить вклад в развитие родной страны и малой родины, — подчеркнула она.

Среди слушателей — двое ветеранов из Татарстана: Алексей Нестеров из Альметьевска и Раниль Зиннатулин из Казани.

Из окопов — в кабинет государственной службы

Раниль Зиннатулин был мобилизован в 2022 году. Служил командиром отделения мотострелковой роты, три года держал слово, данное присяге: удерживал рубежи, ходил в штурмы. В 2025 году получил тяжёлое ранение. Служба закончилась, но не путь.

До войны Раниль был предпринимателем, имел высшее образование. После госпиталя он обратился к социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане и выбрал новое направление — государственную службу. Он прошёл федеральную программу «Время героев», которая готовит ветеранов к работе в органах власти. Сегодня он — руководитель кадрового центра по Приволжскому и Вахитовскому районам Казани.

— Спасибо фонду «Защитники Отечества» и университету, что открыли двери. Мы возвращаемся с передовой, неся уникальный опыт управления в экстремальных условиях, принятия решений под огнём и навыки товарищеской взаимовыручки. Университетское образование — это инструмент, который позволяет упаковать этот опыт в мирные профессии, — рассказал Раниль Зиннатулин.

Что входит в программу

Формат обучения включает теоретические лекции от преподавателей МГИМО и экспертов по проектному управлению, городской экологии и устойчивому развитию территорий. На практических занятиях слушатели улучшат навыки презентации проектов, делового общения и психологии. Полученные знания ветераны закрепят на выездных занятиях на инфраструктурных объектах Москвы и Московской области.

По итогам обучения слушатели подготовят и защитят проекты, посвящённые текущим задачам представляемых ими регионов и вопросам дальнейшей профессиональной деятельности.

Программа реализуется ГлавУпДК при МИД России по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова, МГИМО МИД России и Государственным фондом «Защитники Отечества».

Справка

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Его основная цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших героев. Социальные координаторы помогают защитникам с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, юридической поддержкой, адаптацией жилья под нужды инвалидов и долговременным надомным уходом. Фонд возглавляет Анна Цивилева, его филиалы работают во всех регионах России.