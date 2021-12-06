Владелицу казанского кафе, бойкотирующего QR-коды, оштрафовали на 80 тыс. рублей

Кировский районный суд Казани оштрафовал владелицу кафе Madame Pavlova Раилю Шайхиеву на 80 тыс. рублей за бойкот против QR-кодов. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе суда.

В суд поступило два материала в отношении Шайхиевой по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По обоим материалам она была признана виновной, и суд назначил ей два штрафа по 40 тыс. рублей.

Отметим, что решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать.

«На обжалование дается десять дней после получения копии», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что кафе объявило себя «территорией конституционных прав» и решило обслуживать клиентов без QR-кодов. Об этом они объявили в своем Instagram. Как работало кафе три дня бойкота кодов – читайте в нашем материале.

Роспотребнадзор провел проверку кафе, также вчера, 3 декабря, полицейские составили протокол нарушений. Кроме этого, арендодатор попросил покинуть помещение, если в течении двух день не будут устранены все нарушения.