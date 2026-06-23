Во вторник в Татарстане ожидаются ливни, грозы и град при +24 градусах

Сегодня, 23 июня, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода. По данным местного Гидрометцентра, в течение дня пройдут дожди, в отдельных районах сильные, а также грозы. Днем местами не исключен град. Особенно интенсивные осадки возможны ночью на востоке и юге региона.



Ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью держалась на уровне +13…+18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24. В Казани также ожидается дождливая погода с грозой, максимальная температура — +22…+24 градуса. Жителям рекомендуют быть внимательными и следить за обновлениями прогнозов.