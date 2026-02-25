Водителей и пешеходов Казани призвали к осторожности из-за непогоды

Город
25 февраля 2026  14:22

В ближайшие часы в столице Татарстана ожидаются снегопады и гололедица. В связи с этим автоинспекторы призывают участников дорожного движения к максимальной осторожности.

Как отметил командир полка ДПС Дамир Мингазов, пешеходам следует переходить дорогу только по переходам и на зелёный сигнал светофора, предварительно убедившись, что водители их пропускают. При переходе с ребёнком его нужно держать за руку.

Водителям и пассажирам напомнили о необходимости пристёгиваться, а детей до 12 лет перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

Новости
