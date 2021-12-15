У «Меги» в Казани заработает пункт приема вторсырья: сдать можно ткань, посуду и капроновые колготки

У «Меги» 19 декабря заработает пункт приема вторсырья. Тут будут принимать ткань, посуду, блистеры от лекарств и капроновые колготки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

К вторсырью есть требования: ткань любого состава должна быть чистой и длиной от 1 метра, а керамическая посуда не толще 5 мм, также принимают выстиранные капроновые колготки, но только черного цвета, и цельную скорлупу кокоса.

Игрушки, пластиковые бутылки, стекло, велосипеды и зубные щетки в этот раз сдать не получится.

Чтобы посетить мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться, взять с собой маску и держать дистанцию в 2 метра от соседей по очереди. Сбор будет проходить с 10 до 13 часов.

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