 У «Меги» в Казани заработает пункт приема вторсырья: сдать можно ткань, посуду и капроновые колготки
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У «Меги» в Казани заработает пункт приема вторсырья: сдать можно ткань, посуду и капроновые колготки

Перед тем, как привезти материалы, 19 декабря, нужно зарегистрироваться

Город
15 декабря 2021  18:42
Автор:
Елена Молчанова

У «Меги» 19 декабря заработает пункт приема вторсырья. Тут будут принимать ткань, посуду, блистеры от лекарств и капроновые колготки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.  

К вторсырью есть требования: ткань любого состава должна быть чистой и длиной от 1 метра, а керамическая посуда не толще 5 мм, также принимают выстиранные капроновые колготки, но только черного цвета, и цельную скорлупу кокоса. 

Игрушки, пластиковые бутылки, стекло, велосипеды и зубные щетки в этот раз сдать не получится. 

Чтобы посетить мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться, взять с собой маску и держать дистанцию в 2 метра от соседей по очереди. Сбор будет проходить с 10 до 13 часов. 

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