Врач из Казани награжден за работу в зоне СВО и многолетний труд

news_top_970_100
Город
20 октября 2025  18:10
Автор:
Владислав Косолапкин

В Министерстве здравоохранения Татарстана состоялась торжественная церемония награждения врача из Казани Ленара Рашитова. Медик был удостоен Благодарности Правительства республики за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.

Ленар Рашитов совмещает несколько ответственных должностей: он заведует кабинетом статистики в Городской детской поликлинике №6, является доктором медицинских наук и доцентом Казанского медицинского университета.

Особое признание врач получил за работу в зоне специальной военной операции, где он трудился с августа прошлого года. За успешное выполнение задач в этих условиях он уже был удостоен медалей «За боевые отличия» и «За участие в СВО».

Награду от имени Правительства Татарстана вручил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов. Он отметил как военные заслуги врача, так и его многолетний вклад в развитие здравоохранения региона.

news_right_column_240_400
Новости
Жители Татарстана сдали более 56 тонн опасных отходов за неделю
Почти 600 миллионов за неделю: сельхозярмарки в Татарстане бьют рекорды
Врач из Казани награжден за работу в зоне СВО и многолетний труд
В Татарстане проверяют ход ремонта социальных объектов
В Казани открыли памятник народному поэту Татарстана Разилю Валееву
В Казани наградят победителей конкурса «Снежный барс»
Жительница Казани потеряла 60 тысяч рублей из-за фейкового розыгрыша
Казань вошла в тройку лучших городов России по развитию инфраструктуры