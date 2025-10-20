Врач из Казани награжден за работу в зоне СВО и многолетний труд

В Министерстве здравоохранения Татарстана состоялась торжественная церемония награждения врача из Казани Ленара Рашитова. Медик был удостоен Благодарности Правительства республики за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.

Ленар Рашитов совмещает несколько ответственных должностей: он заведует кабинетом статистики в Городской детской поликлинике №6, является доктором медицинских наук и доцентом Казанского медицинского университета.

Особое признание врач получил за работу в зоне специальной военной операции, где он трудился с августа прошлого года. За успешное выполнение задач в этих условиях он уже был удостоен медалей «За боевые отличия» и «За участие в СВО».

Награду от имени Правительства Татарстана вручил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов. Он отметил как военные заслуги врача, так и его многолетний вклад в развитие здравоохранения региона.