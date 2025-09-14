Вторая обладательница автомобиля определена в РТ в рамках избирательного фотоконкурса

В ходе прямого эфира телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» на телеканале ТНВ состоялось определение второго победителя масштабного фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы. Им стала Алсу Закиуллина под номером 70 429, которая получила ключи от нового автомобиля Sollers ST8.

Всего в республиканской акции приняли участие 95 836 человек, что свидетельствует о высокой социальной активности жителей региона. Помимо двух главных призов — автомобилей Sollers ST8 — организаторы разыграли 11 смартфонов и дополнительные призы в специальных номинациях.

Среди дополнительных наград были представлены три робота-пылесоса DREAME TROUVER, три аэрогриля KitFort, три ручных отпаривателя Hyundai и микроволновая печь Samsung. Трансляция розыгрыша основных призов велась одновременно в социальных сетях (сообщество «Татарстан Алга» во «ВКонтакте») и на телеканале ТНВ, в то время как победители в специальных номинациях определялись исключительно в онлайн-формате.