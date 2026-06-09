«Вы каждый день преодолеваете боль и решаете проблемы людей»: Лейла Фазлеева — о работе соцработников

В День социального работника в культурном центре «Сайдаш» в Казани прошло торжественное мероприятие. Специалистов отрасли поздравила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

— Я невероятно рада быть сегодня с вами и поздравить вас с Днём социального работника. Поздравляю всех, кто сейчас на своём боевом посту создаёт условия и дарит комфорт общения, помогает тем, у кого нет поддержки близких, нет возможности быть с кем-то рядом. Дорогие друзья, вы каждый день преодолеваете боль и решаете проблемы людей, которые в вас нуждаются, — сказала она, обращаясь к собравшимся.

Фазлеева поблагодарила соцработников за многолетний нелёгкий труд на благо других людей. Она отметила, что в этот праздник можно признаться друг другу в любви и поблагодарить за работу. Отдельные слова признательности вице-премьер адресовала ветеранам отрасли.

— Именно благодаря вам мы учимся работать и видим умение преодолевать трудности, не сдаваться и всегда быть в строю, — подчеркнула она.

Фазлеева также заметила, что ежедневное служение людям достойно самой большой благодарности.

— Спасибо большое за то, что вы всегда рядом с теми, кто в вас нуждается. Поздравляю с праздником — Днём социального работника! — заключила заместитель Премьер-министра РТ.