Хирурги ДРКБ спасли новорожденного с редкой патологией кишечника

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Город
6 июля 2026  10:31

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана провели экстренную операцию младенцу с врожденной дуоденальной непроходимостью – аномалией, которая встречается лишь у одного из 5–10 тысяч новорожденных. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Патология, при которой ребёнок не может усваивать пищу, была диагностирована ещё внутриутробно. Сразу после рождения в Перинатальном центре РКБ малыша перевели в реанимацию ДРКБ, где обследование выявило полный разрыв сегментов двенадцатиперстной кишки.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас новорожденный дышит самостоятельно, ему начали давать энтеральное питание. Для продолжения лечения ребёнок переведён в отделение хирургии раннего возраста.

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