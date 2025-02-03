Юрлица РТ переходят на электронное взаимодействие с Росреестром с 1 марта

С 1 марта 2025 года юридические лица в Татарстане обязаны будут вести все взаимодействия с Росреестром исключительно в электронном формате. Об этом информировали представители регионального Росреестра на встрече с банковским сообществом.

Согласно новому федеральному закону, с указанной даты все документы, подаваемые юридическими лицами, должны будут отправляться только в цифровом виде. Исключение составят случаи, когда одной из сторон сделки является физическое лицо. Однако, даже в таких случаях электронное взаимодействие между застройщиками и регистрирующим органом станет обязательным при регистрации договоров долевого участия в строительстве.

Заместитель руководителя Росреестра РТ Лилия Бурганова отметила, что Татарстан уже демонстрирует высокие результаты по использованию электронной ипотеки. Тем не менее, теперь необходимо достичь 100% уровня подачи документов в электронном формате, иначе бумаги, поступившие в традиционном виде, будут возвращаться без рассмотрения.

До 1 января 2026 года юридические лица, такие как крестьянские хозяйства и садоводческие товарищества, смогут продолжать подавать документы на бумаге. Также допускается возможность подачи бумаг в традиционном формате в случае временной технической невозможности использования электронных средств.

Представители банковского сообщества выразили свою удовлетворенность удобством электронного формата и поблагодарили Росреестр за поддержку в подготовке к данным нововведениям. В ближайшее время планируются рабочие встречи Росреестра с представителями строительных компаний и другими юридическими лицами для дальнейшего обсуждения процесса перехода на электронное взаимодействие.