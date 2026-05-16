За год потребление алкоголя в Татарстане выросло почти на 4%

16 мая 2026  10:50

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (апрель 2026 года), среднедушевое потребление чистого спирта в республике составило 9,14 литра. Это на 3,87% больше, чем в апреле 2025 года (8,8 литра). С начала года показатель вырос на 3,1% (в январе было 8,87 литра).

Для сравнения: средний показатель по России — 7,72 литра на человека. Меньше всего пьют в Чечне (0,02 литра), Ингушетии (0,63) и Дагестане (0,9). Самые высокие показатели — в Ненецком автономном округе (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76) и на Чукотке (14,17).

