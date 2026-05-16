В Набережных Челнах тушат крупный пожар на складе полимерной продукции

news_top_970_100
Республика
16 мая 2026  11:18

Сегодня в Набережных Челнах на улице Авторемонтной произошло возгорание на складе полимерной продукции. По данным администрации города, площадь пожара превысила 6 тысяч квадратных метров. В прокуратуре уточнили, что общая площадь возгорания на территории «АлтынПолимер-НЧ» достигла почти 11 тысяч кв. метров, включая открытую площадку (6375 кв. м) и здание склада (4500 кв. м). Предварительная причина — самовозгорание полимерной продукции.

К тушению привлечены 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России — 55 спасателей и 14 единиц (10 пожарных автоцистерн). На месте работают 2 лафетных ствола и 3 ствола РСК-70. Погибших и пострадавших нет. Для координации служб на место прибыл заместитель прокурора Челнов Андрей Гимадеев.

news_right_column_240_400
Новости
КГМУ и медцентр Узбекистана запустят совместную программу подготовки кардиологов
Более 300 школьников РТ бесплатно отправятся на летние образовательные смены
В Татарстане к маю 2026 года план по вводу жилья выполнен на 58%
В Набережных Челнах тушат крупный пожар на складе полимерной продукции
За год потребление алкоголя в Татарстане выросло почти на 4%
Пособие по уходу за детьми до полутора лет: кто может получить
Президента казанского «Рубина» Марата Сафиуллина выдвинули в исполком РФС
В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»