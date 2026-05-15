Прокуратура добилась увеличения числа рейсов аэроэкспресса до казанского аэропорта

15 мая 2026  17:52

Приволжская транспортная прокуратура провела проверку доступности пассажирских перевозок на маршруте «Казань — Аэропорт». Выяснилось, что из-за большого количества авиарейсов сохраняется высокий пассажиропоток, а существующее расписание не справлялось с нагрузкой.

По инициативе надзорного ведомства и при содействии региональных властей в график движения добавили дополнительные поезда. Теперь ежедневно по маршруту курсируют 22 состава аэроэкспресса, которые могут перевозить более 16 тысяч человек в сутки.

