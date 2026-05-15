Казанский лед не помог: «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче финала

В третьем матче финала Кубка Гагарина, который прошел в Казани, ярославский «Локомотив» обыграл хозяев со счетом 4:1. Счет в серии стал 2:1 в пользу гостей.

Первый период завершился двумя голами гостей: на 11-й минуте Максим Березкин реализовал большинство, а на 17-й Рихард Паник удвоил преимущество, добив шайбу после собственного броса. Во втором периоде Митчелл Миллер сократил отставание до минимума (1:2), однако уже через четыре минуты Никита Черепанов восстановил разрыв в две шайбы. В концовке Артур Каюмов поразил пустые ворота, установив окончательный счет.

Четвертый матч серии состоится в Казани 17 мая в 14:30 по московскому времени.