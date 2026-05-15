Казанский лед не помог: «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче финала

news_top_970_100
Спорт
15 мая 2026  23:57

В третьем матче финала Кубка Гагарина, который прошел в Казани, ярославский «Локомотив» обыграл хозяев со счетом 4:1. Счет в серии стал 2:1 в пользу гостей.

Первый период завершился двумя голами гостей: на 11-й минуте Максим Березкин реализовал большинство, а на 17-й Рихард Паник удвоил преимущество, добив шайбу после собственного броса. Во втором периоде Митчелл Миллер сократил отставание до минимума (1:2), однако уже через четыре минуты Никита Черепанов восстановил разрыв в две шайбы. В концовке Артур Каюмов поразил пустые ворота, установив окончательный счет.

Четвертый матч серии состоится в Казани 17 мая в 14:30 по московскому времени.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский лед не помог: «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче финала
Казанский лед не помог: «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом домашнем матче финала
Прокуратура добилась увеличения числа рейсов аэроэкспресса до казанского аэропорта
Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2026
Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2026
Штрафы за нарушения в строительной сфере РТ превысили 79 млн рублей за квартал
В Татарстане число обращений из-за укусов клещей снизилось вдвое
Раис РТ: Россия и исламский мир стали ближе — и это не просто слова
Весна или лето? Погода в Татарстане раскалилась до +30 в середине мая
Весна или лето? Погода в Татарстане раскалилась до +30 в середине мая
В Казани акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Родное»