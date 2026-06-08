За квартал предпринимателям Татарстана оказали почти 1,5 тысячи нефинансовых услуг

В первом квартале 2026 года малый и средний бизнес республики воспользовался более чем 1415 нефинансовыми услугами в рамках государственной поддержки. Содействие предпринимателям оказывают Министерство экономики РТ и его подведомственные организации — это часть работы по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Чаще всего бизнесмены обращаются за консультациями в Единый контактный центр, участвуют в образовательных программах, а также в обучении для тех, кто хочет заключить социальный контракт.

Среди отраслей, чьи представители активно пользуются нефинансовыми инструментами, — металлообработка, грузоперевозки и производство продуктов питания.

Нефинансовая поддержка охватывает полный цикл развития бизнеса: от старта проекта до выхода на зарубежные рынки. Это и участие в выставках и ярмарках, и сертификация, и продвижение продукции, и повышение квалификации сотрудников, и помощь в выходе на маркетплейсы, а также консультации, в том числе по адаптации к изменениям в налоговом законодательстве.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно по телефону Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.