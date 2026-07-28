В начале августа в Казани стартует регбийный турнир Спартакиады народов России

С 1 по 2 августа на Центральном стадионе пройдут соревнования по регби-7 среди мужских команд. В турнире участвуют 15 сборных из разных регионов, включая Москву, Красноярский край, Татарстан, Пензенскую и другие области.

Республика Татарстан (РК «Стрела-Ак Барс») выступает в группе «В» с Московской, Волгоградской и Курской областями. В прошлом сезоне команда стала серебряным призёром чемпионата России, а сейчас входит в пятёрку фаворитов наряду со сборными Москвы, Красноярского края, Пензенской области и Санкт-Петербурга.

Министр спорта РТ Владимир Леонов выразил уверенность, что при поддержке родных трибун казанцы покажут лучший регби и поборются за золото. Вход на соревнования бесплатный — для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить билет.

Спартакиада пройдёт по всей стране с 1 августа по 30 сентября, охватит 44 вида спорта и станет ключевым отбором к Олимпийским играм 2028 года. В турнире примут участие более 12 тысяч человек.